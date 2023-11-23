ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении на юге сектора Газа командующего военно-морскими силами палестинского движения ХАМАС Амара Абу Джалалу. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Израильские силы и спецслужбы "Шин Бет" убили командующего военно-морскими силами ХАМАСа в Хан-Юнисе Амара Абу Джалалу и еще одного сотрудника ВМС палестинского движения», — говорится в тексте.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что обнаружили и уничтожили склады оружия, туннели, тренировочные базы и морские наблюдательные пункты ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что военные Израиля задержали главу больницы «Аш-Шифа» в анклаве.