ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении на юге сектора Газа командующего военно-морскими силами палестинского движения ХАМАС Амара Абу Джалалу. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Израильские силы и спецслужбы "Шин Бет" убили командующего военно-морскими силами ХАМАСа в Хан-Юнисе Амара Абу Джалалу и еще одного сотрудника ВМС палестинского движения», — говорится в тексте.
Также в ЦАХАЛ сообщили, что обнаружили и уничтожили склады оружия, туннели, тренировочные базы и морские наблюдательные пункты ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что военные Израиля задержали главу больницы «Аш-Шифа» в анклаве.
Напомним, что с 24 ноября в секторе Газа начнется четырехдневном перемирие.
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