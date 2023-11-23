Американские базы в Ираке подверглись атакам беспилотников
Две военные базы США на территории Ирака подверглись атакам со стороны бойцов шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на движение.
По данным агентства, речь идет о базах недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане и Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Атаки были совершены при помощи беспилотников.
Согласно информации движения, им удалось поразить цели. При этом информации о последствии ударов пока нет.
В последнее время базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергаются нападениям. Ответственность за них на себя берут действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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