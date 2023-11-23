Йоав Галант: операция в Газе продлится минимум два месяца

Предстоящее перемирие с палестинским движением ХАМАС продлится только четыре дня, рассказал на встрече с военнослужащими 13-й флотилии министр обороны Израиля Йоав Галант. Он добавил, что затем ЦАХАЛ продолжит боевые действия, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив при посредничестве Катара договорился с ХАМАС о четырехдневном перемирии. В рамках сделки подразумевается приостановка боевых действий, разрешение на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, обмен пленными.

Перемирие начнется в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Министр пояснил, что Армия обороны Израиля будет добиваться освобождения максимального количества заложников.

«Ожидается ещё два месяца боевых действий», — отметил глава ведомства.