Йоав Галант: операция в Газе продлится минимум два месяца
Предстоящее перемирие с палестинским движением ХАМАС продлится только четыре дня, рассказал на встрече с военнослужащими 13-й флотилии министр обороны Израиля Йоав Галант. Он добавил, что затем ЦАХАЛ продолжит боевые действия, пишет RT.
Ранее сообщалось, что Тель-Авив при посредничестве Катара договорился с ХАМАС о четырехдневном перемирии. В рамках сделки подразумевается приостановка боевых действий, разрешение на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, обмен пленными.
Перемирие начнется в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).
Министр пояснил, что Армия обороны Израиля будет добиваться освобождения максимального количества заложников.
«Ожидается ещё два месяца боевых действий», — отметил глава ведомства.
Напомним, что конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ разгорелся 7 октября. Война унесла жизни свыше 1 тыс. израильтян и порядка 15 тыс. палестинцев.