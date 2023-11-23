Министр обороны Израиля заявил, что операция в Газе продлится ещё два месяца

Предстоящее перемирие в секторе Газа будет коротким, армия Израиля продолжит боевые действия, военная операция продлится ещё минимум два месяца.

Министр обороны Израиля назвал срок военной операции в Газе
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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова приводит ТАСС.

Перемирие между армией Израиля и силами ХАМАС в секторе Газа начнётся 24 ноября, в пятницу, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

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Как ожидается, Катар во время прекращения боевых действий будет ежедневно получать списки освобождаемых палестинским движением заложников.

При этом Израиль сразу возобновит боевые действия в секторе Газа, если режим прекращения огня в анклаве будет нарушен, предупредил премьер Биньямин Нетаньяху.