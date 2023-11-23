Министр обороны Израиля назвал срок военной операции в Газе

Предстоящее перемирие в секторе Газа будет коротким, армия Израиля продолжит боевые действия, военная операция продлится ещё минимум два месяца.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова приводит ТАСС.

Перемирие между армией Израиля и силами ХАМАС в секторе Газа начнётся 24 ноября, в пятницу, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Как ожидается, Катар во время прекращения боевых действий будет ежедневно получать списки освобождаемых палестинским движением заложников.