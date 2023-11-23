Названы причины создания «военного Шенгена» в Европе

Европейские страны на протяжении нескольких лет ведут дискуссию о создании так называемого «военного Шенгена», отметил в интервью News.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он добавил, что эта инициатива направлена исключительно против России.

Эксперт пояснил, что в настоящее время переброска военной техники, в особенности тяжелой, требует прохождения сложных бюрократических процедур, согласований.

На фоне этого оперативная отправка войск из одной европейской страны практически невозможна, уточнил Клинцевич.

Создание «военного Шенгена» позволит решить эту проблему, отметил эксперт.

По данным Клиневича, в России нет таких сложностей. Войска и техника за сутки могут преодолеть расстояние до 1 тыс. км.

Напомним, что в европейских странах постоянно происходят различные ДТП при переброске армейских колонн на базы, при ротации и маневрах.