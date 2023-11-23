Командир «Ахмата» спрогнозировал дату переговоров России и Украины

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Командир «Ахмата» спрогнозировал дату переговоров России и Украины
© РИА Новости

Алаудинов подчеркнул, что наступающая зима определит ход конфликта. По его мнению, переговоры между двумя странами начнутся весной 2024 года. Однако Москва не согласится на условия Киева, речь пойдет только о капитуляции Украины.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет "дергать" в сторону переговоров с Россией», — предрек он.

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Глава «Ахмата» добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в плачевной ситуации. Алаудинов добавил, что лично общается с украинскими пленными. По его словам, Киев продолжает попытки наступления, поскольку «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину».

Ранее Алаудинов заявил об ожидании важных событий в зоне спецоперации.

«К весне мы придем к очень серьезным результатам», — допустил он.

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