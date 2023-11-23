КНДР стянет солдат и военную технику к границе с Южной Кореей

КНДР решила стянуть больше военных и техники к границе с Южной Кореей в ответ на критику Сеулом запуска разведывательного спутника. Об этом говорится в сообщении ЦТАК.

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«Мы развернем более мощные силы и новую военную технику в районе демаркационной линии», — отмечается в сообщении Министерства национальной обороны Северной Кореи.

Там также добавили, что если между Севером и Югом возникнет непоправимый конфликт, то «Республика Корея будет нести полную ответственность».

КНДР также возобновила все военные меры, приостановленные по соглашению с Южной Кореей от 2018 года. Пхеньян обвинил Сеул, что его «преднамеренные и провокационные маневры» превратили данный договор в пустышку.