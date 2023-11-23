Израиль и ФРГ заключили сделку по продаже Arrow 3
Израиль и Германия подписали весь пакет документов по продаже системы ПРО Arrow 3 на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской Минобороны.
Отмечается, что со стороны Израиля документы подписал гендиректор Минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир.
«Сегодня подписали полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 миллиардов шекелей (около 3,6 миллиарда долларов)», — сообщили в оборонном ведомстве.
Таким образом сделка считается завершенной. Она стала крупнейшей в оборонной истории Израиля.
Напомним, что система Arrow 3 способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысяч километров. Ранее Израиль уже успешно применил ее для перехвата баллистической ракеты, запущенной из Йемена.