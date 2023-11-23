Израиль и ФРГ заключили сделку по продаже Arrow 3

Израиль и Германия подписали весь пакет документов по продаже системы ПРО Arrow 3 на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской Минобороны.

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Отмечается, что со стороны Израиля документы подписал гендиректор Минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир.

«Сегодня подписали полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 миллиардов шекелей (около 3,6 миллиарда долларов)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Таким образом сделка считается завершенной. Она стала крупнейшей в оборонной истории Израиля.