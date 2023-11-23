В НАТО заявили о необходимости «военного Шенгена»

Странам НАТО необходимо создать «военный Шенген», который позволит войскам альянса свободно перемешаться. Об этом в интервью Reuters заявил глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике объединения Александер Зольфранк.

По его словам, силы НАТО сейчас сталкиваются с трудностями в виде национальных регламентов, которые сильно тормозят перемещение людей и боеприпасов по территории стран Евросоюза. На этом фоне Зольфранк призвал ввести «военный Шенген» — зону свободного военного прохода, который был бы похож на политическую Шенгенскую зону и позволил военным и технике быстро и без препятствий перемещаться по большей части ЕС.