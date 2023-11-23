На Украине ускорили поставки нового оружия

«Ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации», — объяснили в оборонном ведомстве.