На Украине ускорили поставки нового оружия

Министерство обороны (МО) Украины ускорило поставки нового оружия на фронт, его будут тестировать прямо на поле боя без ожидания допуска к эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба МО страны.
«Ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации», — объяснили в оборонном ведомстве.
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