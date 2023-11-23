В НАТО признали невозможность быстрого ответа на возможную атаку России
Огромное количество бюрократических регламентов при перемещении сил и боеприпасов через внутренние границы ЕС делает затруднительным быструю переброску войск членов НАТО. О невозможности быстрой реакции на возможную нападение противника сообщает Reuters.
«Обширность пространства и тот факт, что не все силы базируются на передовой, — все это означает, что альянс должен уметь быстро перебрасывать войска со своих баз в нужное место на восточном фланге. У нас заканчивается время. То, что мы не успеваем сделать в мирное время, тем более не будет налажено в случае кризиса или войны», — заявил начальник командования материально-технического обеспечения НАТО, генерал-лейтенант Александр Соллфранк.
Отмечается, что в связи с этими проблемами военные планировщики НАТО сомневаются в том, что сейчас альянс смог бы своевременно ответить на возможную атаку России, которая сейчас видится как основной потенциальный противник. По мнению Соллфранка, одним из способов решения проблемы является создание военного аналога Шенгенской зоны для свободного прохода сил НАТО в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России. При этом министр отметил, что не может назвать сроки завершения процесса утверждения Швеции в НАТО. Однако он уверен, что Турция и Венгрия, два участника альянса, которым осталось ратифицировать членство страны в блоке, в конечном итоге сделают это.