В НАТО признали невозможность быстрого ответа на возможную атаку России

«Обширность пространства и тот факт, что не все силы базируются на передовой, — все это означает, что альянс должен уметь быстро перебрасывать войска со своих баз в нужное место на восточном фланге. У нас заканчивается время. То, что мы не успеваем сделать в мирное время, тем более не будет налажено в случае кризиса или войны», — заявил начальник командования материально-технического обеспечения НАТО, генерал-лейтенант Александр Соллфранк.