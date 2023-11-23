Названо возможное назначение нового символа на российской военной технике

«Обычно подобная символика используется для обозначения принадлежности к какому-то военному округу, но по этому символу сложно что-то сказать. Может, это как раз говорит о принадлежности данной части к какому-то округу, принимающему участие в боевых действиях. Но это просто предположение», — уточнил Кнутов.