Шойгу высоко оценил готовность системы безопасности ОДКБ

Готовность системы безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очень высокая. Так ее оценил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Шойгу высоко оценил готовность системы безопасности ОДКБ
© РИА Новости

«Готовность достаточно высокая. Тем более что мы периодически ее проверяем, проводим учения на разных полигонах, в разных странах-членах ОДКБ», — сказал он.

Он также отметил продолжающуюся работу над совместной системой противовоздушной обороны с каждым государством-членом организации.

«Мы укрепляем, усиливаем, в том числе, естественно, с учетом опыта специальной военной операции», — добавил министр.

Ранее в Белоруссию на саммит ОДКБ прибыл президент России Владимир Путин. Он увидится со всеми лидерами стран-членов, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отказавшегося от поездки.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости