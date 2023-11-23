Осужденного за каннибализм россиянина помиловали за участие в СВО

В Сахалинской области помиловали осужденного на 22 года за каннибализм и серию расправ 44-летнего жителя Анивы Дениса Горина за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило сетевое издание «Курьер. Среда».

Россиянин отправился из колонии в зону боевых действий. Он опубликовал в соцсети фотографию в камуфляже с нашивкой «Зачебурашим» (такие на СВО отправляли волонтеры Кузбасса) и георгиевской лентой.

44-летний Горин трижды попадал в тюрьму: за первое преступление его осудили на 10 лет в 2003 году. Помимо расправы житель Сахалина совершил глумление над телом — он отрезал куски с жертвы и съедал их.

В 2010-м россиянина выпустили досрочно за примерное поведение. Но уже в 2011 году Горин вместе с братом жестоко избил обидчика их племянника. Затем мужчины спрятали труп на берегу реки Лютоги.

Следователи тогда установили, что сахалинец срезал имевшимся у него при себе ножом мягкие ткани с конечностей потерпевшего, которые впоследствии употребил в пищу. Кроме того, на суде выяснилось, что в ночь с 14 на 15 января 2012-го Горины у магазина «Черемушки» в городе Анива во время ссоры нанесли 29 ножевых ранений знакомому, его спасти не удалось.

Мужчину приговорили к 22 годам колонии особого режима. Его брата к моменту судебных разбирательств не стало.