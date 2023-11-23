ВС России поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области. RT на русском
"Поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области", - говорится в сообщении. ТАСС
По заявлению оборонного ведомства, российским военным удалось подбить САУ Krab, Caesar и Paladin. Кроме того, ВС России в ходе контрбатарейной борьбы смогли уничтожить и несколько артиллерийских систем М-777. Lenta.ru
В ведомстве добавили, что ВС России отразили атаку штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Газета.Ru