ВС России поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области. RT на русском

"Поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области", - говорится в сообщении. ТАСС

По заявлению оборонного ведомства, российским военным удалось подбить САУ Krab, Caesar и Paladin. Кроме того, ВС России в ходе контрбатарейной борьбы смогли уничтожить и несколько артиллерийских систем М-777. Lenta.ru