В России указали на деградацию обороны ВСУ на авдеевском направлении

По его словам, северная группировка российских войск не только выбила противника из поселка Степовое (Петровское), но и продвинулась к югу от села Новокалиново и в сторону села Очеретино. Эксперт отметил, что данный населенный пункт располагается на высоте, а идущая через него дорога проходит по гребню холмов. Реки между ними создают оборонительный рубеж, где ВСУ могут попытаться закрепиться после уничтожения Авдеевского выступы, указал Шлепченко.