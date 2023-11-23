Источник сообщил о планах Турции закупить 40 истребителей Eurofighter

"Мы обсуждаем вопрос покупки самолетов с Великобританией. Эта тема будет обсуждаться в ходе встречи министров обороны наших стран. Мы выразили желание приобрести 40 самолетов в два этапа, по 20 единиц. Мы рассматриваем только Eurofighter, других альтернатив нет. И это точно будут новые самолеты последней модификации", - приводит слова источника телеканал Habertürk.