Названы возможные новые поставщики оружия Украине

«С фронта приходит информация, что на ряде участков на передовой раньше была английская и польская речь, а сейчас ее сменила испанская речь — это Боливия — и турецкая речь. Причем турецкая речь — это не просто наемники, это профессиональные спецназовцы, которые под видом так называемых добровольцев воюют на стороне украинской армии. На ряде участков фронта это все очень хорошо прослушивается, то есть там не один и не два человека, а целые подразделения. Учитывая ситуацию, вероятность поставки оружия из Турции велика», — заключил он.