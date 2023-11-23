Украинским военнослужащим приходится голыми руками разминировать огромные минные поля, заявил в интервью Financial Times заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. Российская газета
«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — сказал Шмыгаль. Газета.Ru
Ранее издание The New York Times написало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались слабы перед тактикой эластичной обороны, используемой Российской армией, которая применялась еще в Великую Отечественную войну. Lenta.ru