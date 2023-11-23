Премьер Украины заявил, что военные вручную пытаются разминировать минные поля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские военные пытаются вручную разминировать минные поля. Об этом он заявил журналисту британской газеты Financial Times, передает РИА Новости.

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — сказал Шмыгаль.

По заявлению авторов статьи, так называемая «эластичная оборона» позволяет военным РФ контролировать продвижение отрядов Вооруженных сил Украины и атаковать их уязвимые места. Военные эксперты также сообщили изданию, что у России есть ряд других преимуществ — минные поля, сети траншей и танковые заграждения.