Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ пытаются вручную разминировать минные поля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские военные пытаются вручную разминировать минные поля. Об этом он заявил журналисту британской газеты Financial Times, передает РИА Новости.

Премьер Украины заявил, что военные вручную пытаются разминировать минные поля
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«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — сказал Шмыгаль.

В октябре газета The New York Times писала, что российские войска смогли замедлить контрнаступление украинской армии благодаря тактике и мощным линиям обороны.

По заявлению авторов статьи, так называемая «эластичная оборона» позволяет военным РФ контролировать продвижение отрядов Вооруженных сил Украины и атаковать их уязвимые места. Военные эксперты также сообщили изданию, что у России есть ряд других преимуществ — минные поля, сети траншей и танковые заграждения.

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