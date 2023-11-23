На Украине заявили о подготовке нового закона о мобилизации

Верховная Рада Украины готовит новый закон о мобилизации. Об этом в Давид Арахамия.
По словам депутата, документ должен содержать информацию о том, как будут проводиться ротация и демобилизация, а также люди какого возраста будут попадать под призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Глава фракции отметил, что законопроект будет касаться вопросов демобилизации для инвалидов первой и второй групп, вернувшихся из плена и онкобольных, находящихся на службе. Документ разрабатывается с участием Генштаба и Минобороны республики.
Ранее представитель территориального центра комплектования заявил, что на Украине 99 процентов мужчин являются уклонистами. Он также утверждает, что «элита ушла» и в стране остались только генетические рабы.
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