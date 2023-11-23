В России рассказали о преимуществах «Торнадо-С» над «Ураганом»

Постепенная замена реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» на высокоточные системы «Торнадо-С» позволит реактивной артиллерии Российской армии совершить качественный скачок. О преимуществах новой РСЗО Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он отметил, что «Ураган» использует снаряды калибра 220 миллиметров с дальностью поражения до 35 километров, а боеприпасы «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров способны поражать цели на расстоянии до 120 километров. Пусковая установка «Торнадо-С» оснащена системой автоматизированного наведения, а используемые в РСЗО высокоточные снаряды получили спутниковую навигацию. Корнев добавил, что 300-миллиметровая система получит более широкую номенклатуру боеприпасов, чем «Ураган».

По словам эксперта, «Торнадо-С» будут использовать в рамках разведывательно-ударных контуров, что позволит РСЗО поражать цели в глубине обороны противника. Он подчеркнул, что появление «Торнадо-С» сравняло возможности российских систем с лучшими мировыми аналогами, включая РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

«При охоте на тот же HIMARS "Торнадо-С" сможет использовать для его уничтожения одну высокоточную кассетную ракету. Ее поражающие элементы позволят уничтожить эту РСЗО, а также транспортно-заряжающие и машины сопровождения», — сказал собеседник издания.

Ранее в ноябре источники «Известий» сообщали, что в Минобороны России приняли решение о постепенной замене РСЗО «Ураган» на более современные «Торнадо-С». На первом этапе новая техника поступит в окружные реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий.