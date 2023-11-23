Су-25 ВС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Южно-Донецком направлении.

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Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Российские пилоты выполнили пуски ракет парами с малых высот.

После выполнения боевой задачи летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате выполнения боевых вылетов экипажи уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских боевиков.

По возвращению экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиационную техники к повторному боевому вылету.