Спецоперация на Украине 23 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 ноября 2023 года.

ВСУ сбросили снаряд на пожарных в Донецке, пока те тушили бензовоз

Снаряд на пожарную службу сбросил дрон Вооруженных сил Украины в Донецке. Сотрудники экстренных службы в это время как раз тушили беновоз. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Как говорится в сообщении, четыре сотрудника МЧС пострадали, их доставили в больницу. К счастью, у пожарных нашли только осколочные ранения и контузию.

Бывшие бойцы ВСУ взяли в плен наемников-снайперов из Грузии

Бойцы российского батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором состоят бывшие военнопленные, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины. Однако затем присягнули на верность РФ, взяли в плен бывших товарищей по оружию. Об этом пишет «Российская газета».

На первом же боевом выходе бойцы российского батальона имени Богдана Хмельницкого — он набран из пленных солдат Киева, решивших воевать на стороне России, — взяли в плен бывших товарищей по оружию. Пленники оказались грузинскими наемниками из 2-го интернационального легиона армии Украины.

ВСУ проигнорировали поручение Зеленского об ограничении воздушной тревоги

Поручение президента Владимира Зеленского об ограничении воздушной тревоги во время вылетов российских истребителей МиГ-31 было проигнорировано. Об этом сообщил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат «Украинскому радио», передает «Лента.ру».

Ранее глава республики требовал от военных разобраться с многочасовыми воздушными тревогами и прислать ряд инструкций для новичков.

«Воздушные силы также не получили указаний о том, как извещать население в случае взлета МиГ-31», — пояснил Игнат, подчеркнув, что здесь не нужно рисковать.