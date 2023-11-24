ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В пресс-службе уточнили, что один человек получил ранения.

За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о ранении гражданского лица — женщины — в Никитовском районе Горловки, — отметили в СЦКК.

Всего за сутки ВСУ выпустили по Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 89 снарядов, в том числе с кассетными боевыми частями. В результате украинских обстрелов повреждены восемь жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Городище Рыльского района. По словам губернатора, было зафиксировано восемь прилетов, местные жители не пострадали. Городище и соседнее село Козино были обесточены.