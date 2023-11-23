В России создадут летающее крыло для разведки и корректировки огня

Российские эксперты в настоящее время работают над разработкой нового беспилотного летательного аппарата, который представляет собой типичное "летающее крыло".

Он будет использоваться для проведения разведки, корректировки огня артиллерии и передачи сигналов связи, включая новую ударную платформу "Скальпель", информацию об этом предоставили в конструкторском бюро "Восток" ТАСС. Планируется начать испытания этого беспилотного аппарата до конца февраля 2024 года. Его размах крыльев составит около 3 метров. Он будет выполнять задачи разведки, передачи сигналов связи, включая новую ударную платформу "Скальпель".

Кроме того, он будет использоваться для объективного контроля - определения, была ли цель поражена, а также для корректировки огня артиллерии. Продолжительность полета этого аппарата составит до 6 часов, а его дальность полета достигнет 100 километров. Максимальная полезная нагрузка составит 4 килограмма. Ранее "Лаборатория Касперского" создала первую в России систему классификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по типам опасности.