Израиль атаковал базы «Хезболлах» в пяти районах Ливана

Израиль атаковал южные районы Ливана своими беспилотными летательными аппаратами в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями шиитской партии «Хезболлах». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал Al Nashra.

Как говорится в публикации, дроны пустили ракеты по базам шиитских боевиков в окрестностях населенных пунктов Бейт-Лиф, Зыбкин, Ятер, Бейт-Яхун и Аит-эш-Шааб. Под обстрел попали селения Айтрун, Дейр-Сириян, Альма и Эль-Ляббуна. Портал также сообщает, что в эти поселки уже направились машины скорой помощи и пожарные.

Общество Красного Креста в Ливане сообщает, что в результате обстрелов со стороны Израиля за последние 48 часов число погибших мирных жителей возросло с 11 до 19.

В то же время лидер США Джо Байден в телефонной беседе со своим египетским коллегой Абделем Фаттаху ас-Сиси выразил благодарность за вклад Египта в совместное посредничество между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.