Израиль атаковал базы «Хезболлах» в пяти районах Ливана
Израиль атаковал южные районы Ливана своими беспилотными летательными аппаратами в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями шиитской партии «Хезболлах». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал Al Nashra.
Как говорится в публикации, дроны пустили ракеты по базам шиитских боевиков в окрестностях населенных пунктов Бейт-Лиф, Зыбкин, Ятер, Бейт-Яхун и Аит-эш-Шааб. Под обстрел попали селения Айтрун, Дейр-Сириян, Альма и Эль-Ляббуна. Портал также сообщает, что в эти поселки уже направились машины скорой помощи и пожарные.
Общество Красного Креста в Ливане сообщает, что в результате обстрелов со стороны Израиля за последние 48 часов число погибших мирных жителей возросло с 11 до 19.
В то же время лидер США Джо Байден в телефонной беседе со своим египетским коллегой Абделем Фаттаху ас-Сиси выразил благодарность за вклад Египта в совместное посредничество между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
Лидер американского государства подчеркнул, что без вмешательства Египта конфликтующие стороны могли не достичь гуманитарного перемирия в секторе Газа. Байден высоко оценил усилия Египта по укреплению региональной безопасности и стабильности и заверил, что Вашингтон не приемлет насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа на египетские территории.