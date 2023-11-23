МЧС сообщило, что через КПП «Рафах» эвакуированы 82 россиянина и членов их семей

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли еще 82 россиянина. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

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Всех их на автобусах привезут в столицу Египта, где с начала ноября МЧС организовало оперативный штаб.

«На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом», - уточнили в ведомстве.

Сутками ранее в подмосковном Домодедово приземлился спецборт МЧС, который доставил в Россию еще 28 россиян и членов их семей. Все они были эвакуированы из сектора Газа.

Россия занимается эвакуацией своих граждан с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Проводятся переговоры с обеими конфликтующими сторонами - ХАМАС и Израилем, а также с Египтом и Катаром.

В Каире для эвакуации россиян МЧС РФ развернуло оперативный штаб, в него на автобусах привозили людей, оказывали необходимую помощь и организовывали их отправку на Родину.