Из сектора Газа спецбортом МЧС в Москву вывезены еще 103 человека

Еще 103 россиянина, включая 47 детей, вернулись на Родину из зоны палестино-израильского конфликта. Спецборт МЧС РФ уже приземлился в Домодедово. Об этом министерство сообщило в Telegram-канале.

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Ранее ведомство сообщало, что из Каира готовится к вылету очередная группа российских граждан. В столице Египта МЧС с начала ноября развернуло оперативный штаб для оказания необходимой помощи гражданам РФ и их родственникам, которых эвакуировали из сектора Газа.

Оперативная группа МЧС совместно с представителями МИД и Международной организация гражданской обороны продолжает принимать людей, которые прошли КПП «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа, добавили в ведомстве.