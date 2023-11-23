Украинские войска выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку и Горловке

Донецк и Горловка подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков снарядами натовского калибра. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что националисты выпустили 24 снаряда за полтора часа.

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В Telegram-канале представительства отметили, что украинские войска выпустили снаряды калибром 155 мм в 21:20, 21:35 и 21:45. Кроме того, с 22:10 по 22:35 националисты выпустили в общей сложности 15 снарядов натовского калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.