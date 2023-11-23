Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия вслед за Финляндией может закрыть КПП на границе с Россией.

Об этом информирует телеканал TV2.

«Если будет надо», — ответил Стёре на вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг».

Кроме того, премьер отметил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

Ранее стало известно, что Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи».