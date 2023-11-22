В ЦАХАЛ заявили о захвате офисов разведки ХАМАС в Газе

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что солдаты захватили и уничтожили офисы разведки палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили о захвате офисов разведки ХАМАС в Газе
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В ЦАХАЛ пояснили, что в операции участвовали военнослужащие воздушно-десантной бригады. Они провели рейды в районе Тель-аль-Хава.

В ходе рейдов им удалось захватить опорный пункт ХАМАС, а также офисы разведывательного подразделения движения. Представитель пояснил, что в дальнейшем офисы были уничтожены.

По его словам, бойцам бригады удалось захватить различные документы разведки, разнообразное техническое оборудование, схемы подземной инфраструктуры ХАМАС.

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