Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

Израильские военные раскрыли убежище ХАМАС под крупнейшей больницей «Аль-Шифа» в секторе Газа и показали его журналистам. Об этом сообщает Politico.

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«Десятки солдат сопровождали журналистов через узкий каменный туннель (...) В жилых помещениях, расположенных в конце туннеля, были кондиционер, кухня, ванная комната и пара металлических кроватей», — сказано в публикации.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, больница «Аль-Шифа» — крупнейший террористический объект ХАМАС. Отмечается, что израильская сторона не раз заявляла, что под территорией больницы группировка спрятала командный пункт и бункеры. Военные назвали подземное убежище своим самым значимым открытием.