Названы преимущества российского Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 способен нести различное вооружение, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы. Преимущества самолета Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

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«Су-34 выполняет функции истребителя-бомбардировщика. Это такая летающая платформа, предназначенная для многих видов оружия, начиная от крылатых ракет и заканчивая управлением бомбами. Кроме того, при необходимости самолет может вести воздушный бой с истребителями противника, есть возможность установки станций радиоэлектронной борьбы», — сказал эксперт.

По его словам, в своем классе Су-34 является лучшим среди всех истребителей России и стран НАТО. Кнутов отметил, что самолет хорошо показал себя в зоне проведения спецоперации.

Ранее в ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России очередную партию Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа.