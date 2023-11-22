В США заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией

Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

В США заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией
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«На поле боя Россия неуклонно продвигается вперед и уничтожает украинских военных в огромном количестве. Это только вопрос времени, они проиграли (...) просто пока еще не знают об этом», — констатировал он.

Джонсон отметил, что администрация президента США Джо Байдена больше не может финансировать киевский режим, а новые поставки вооружений теперь получает Израиль, а не Украина. Кроме того, по мнению эксперта, США не обладают никакими рычагами давления на Россию, чтобы начать переговоры на своих условиях.

Ранее экс-аналитик заявил, что российские военные наносят ВСУ огромные потери. Он добавил, что украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из которых понесли потери до 80 процентов личного состава.

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