В Берлине заявили о передаче Киеву 20 БМП Marder за полторы недели

Правительство Германии с 13 ноября отправили Украине 20 боевых машин пехоты Marder, а также 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, говорится на сайте кабмина.

Указывается, что также Берлин передал Киеву одну бронемашину для разминирования Wisent 1, более 2,4 тыс. криптофонов и два тяжёлых тягача с двумя прицепами для них.

Кроме того, Украина получила пять санитарных вездеходов, две бронированные машины скорой помощи и ещё девять транспортных средств.