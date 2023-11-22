Польша получила огромную партию оружия от США

Американцы продолжают поставлять военную технику в Европу. Мариуш Блащак (Глава Минобороны Польши) заявил, что страна получила огромную партию оружия от США. Североамериканское государство поставило Польше крупную партию техники. Туда вошли пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, танки M1A1 Abrams и машины обеспечения. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “Военное обозрение”.

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В Польшу из Соединённых Штатов Америки морским путём прибыла большая партия техники. Разгрузка грузового судна происходит в порту Свиноуйсьце. Как написал в одной из запрещенных в Российской Федерации социальных сетей Мариуш Блащак, при разгрузке сначала были подняты одиннадцать комплексов HIMARS. Однако, судя по его заявлению, их заметно больше.

Сколько получено от граждан Соединённых Штатов Америки танков и машин технического обеспечения, глава военного ведомства не обозначил. Но известно, что на данный момент в очереди на разгрузку ждут ещё пусковые установки и танки M1A1 Abrams с машинами технического обеспечения M88A2 Hercules.

Как известно, Польша сейчас перевооружает собственную армию. Она приобретает оружие и военную технику сразу у нескольких держав, включая Соединённые Штаты Америки и Южную Корею.

По двум соглашениям польские жители закупили в США более 500 пусковых установок систем залпового огня HIMARS, а также 250 новых танков Abrams M1A2 SEPv3. Однако из-за начавшегося конфликта на Украине и передаче этому государству советских танков, Варшава докупила еще 116 бронированных машин M1A1 Abrams, имеющихся в наличии в вооружённых силах Соединённых Штатов Америки. Именно их Польша сейчас и получает.