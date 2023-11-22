Появились кадры уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе. Как отмечается, танки являются приоритетной целью на поле боя. На кадрах видно, как барражирующий боеприпас поражает технику, которая загорается после прилета.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России отбили атаки украинской армии на Запорожском направлении. ВСУ пытались малыми группами напасть на российские позиции на рубеже Работино — Вербовое. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, на Краснолиманском направлении раненый российский офицер подбил украинский танк. Противник пытался прорваться к оборонительной линии российской армии около города Кременная в Луганской Народной Республике.