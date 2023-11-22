ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области

Журналисты телеканала «Россия-24» пострадали при сбросе боеприпаса дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru
"В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минобороны РФ. ТАСС
Как отмечается, журналисты готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. RT на русском