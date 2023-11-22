СМИ: Израиль и ХАМАС объявили о перемирии и обмене заложниками
Палестинское движение ХАМАС и Тель-Авив при посредничестве Катара в среду, 22 ноября, договорились приостановить военные действия. Об этом пишет РИА «Новости».
Власти Израиля пояснили, что договорились с ХАМАС о четырехдневном перемирии. В рамках сделки предусматривается освобождение 50 заложников, первыми будут переданы израильской стороне женщины и дети.
Лидеры движения уточнили, в свою очередь, что освободят 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.
Кроме того, отметили в ХАМАС, договоренность подразумевает беспрепятственный проезд любого количества грузовиков с гуманитарной помощью во все без исключения районы сектора Газа на севере и юге.
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