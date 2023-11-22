СМИ: Израиль и ХАМАС объявили о перемирии и обмене заложниками

Палестинское движение ХАМАС и Тель-Авив при посредничестве Катара в среду, 22 ноября, договорились приостановить военные действия. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти Израиля пояснили, что договорились с ХАМАС о четырехдневном перемирии. В рамках сделки предусматривается освобождение 50 заложников, первыми будут переданы израильской стороне женщины и дети.

Лидеры движения уточнили, в свою очередь, что освободят 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных.