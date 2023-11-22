Пентагон заявил о планах создания новых коалиций для помощи Киеву

Контактная группа Пентагона по военному содействию Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Вооруженным силам республики (ВСУ). Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает ТАСС .

«Мы продолжим обсуждать методы помощи Украине в усилении ее вооруженных сил. С нетерпением жду совместной работы по определению лидеров и участников каждой из наших коалиций», — констатировал глава Минобороны США.

Отмечается, что участники контактной группы также обсудят работу уже действующих коалиций, например, по развитию Военно-воздушных сил Украины и ее информационных технологий, а также прогресс в развитии новой коалиции по развитию наземных средств ПВО, инициаторами создания которой стали Германия и Франция.