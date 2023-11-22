В Дамаске прогремели мощные взрывы

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском

ЦАХАЛ нанесла очередной удар по Дамаску (Сирия). Расчеты ПВО отразили атаку, пишут «Известия» со ссылкой на сирийское правительственное радио Sham FM.

По данным газеты, ранее в столице послышались мощные взрывы. По предварительной информации, звук, слышимый в столице, был вызван действиями ПВО, реагирующими на вражеские цели.

Информации о пострадавших не приводится.