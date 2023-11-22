В Дамаске прогремели мощные взрывы
ЦАХАЛ нанесла очередной удар по Дамаску (Сирия). Расчеты ПВО отразили атаку, пишут «Известия» со ссылкой на сирийское правительственное радио Sham FM.
По данным газеты, ранее в столице послышались мощные взрывы. По предварительной информации, звук, слышимый в столице, был вызван действиями ПВО, реагирующими на вражеские цели.
Информации о пострадавших не приводится.
Обстрел был произведен в среду, 22 ноября, в 15:10 мск, двумя ракетами с Голанских высот. Одна из ракет была сбита, вторая нанесла удар по цели. Потери ограничились материальным ущербом, сообщает РИА «Новости».
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