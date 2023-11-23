ВС России поразили склад боеприпасов и узел связи ВСУ на аэродроме под Хмельницким

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живую силу и военную техники в 112 районах, сообщили в Минобороны России.

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В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что на Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».

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На Купянском отражена атака штурмовых групп 14-й мехбригады ВСУ в районе н.п. Ольшана Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й мехбригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки в этом же регионе. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две БМП и три пикапа. Также поражены польская САУ Krab, американская артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе н.п. Григоровка (ДНР). Также нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 95 человек, три БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, Krab польского производства и французская Caezar.

На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе н.п. Клещеевка (ДНР). Кроме того, в районах Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки (ДНР) нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. На этом направлении ВСУ потеряли до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, БМП и четыре пикапа. Кроме того, поражены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н.п. Новомихайловка (ДНР) и 102-й бригады теробороны в районе н.п. Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера, а также американская артиллерийская система М777 и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й мехбригады ВСУ в районе н.п. Работино Запорожской области. Общие потери противника на этом направлении составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронемашин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.