ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины (ВСУ) и зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в Минобороны. RT на русском

"На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля и гаубица "Мста-Б", — говорится в сообщении. ТАСС

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации истребитель МиГ-29 ВСУ. Lenta.ru

«Активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Синьковки», — отметили в российском оборонном ведомстве. Газета.Ru