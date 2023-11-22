Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе города Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале. "Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - указывается в сообщении. Согласно информации оборонного ведомства, также ликвидированы 45 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Марьинка в ДНР, Верхнекаменка и Меловатка в Луганской народной республике (ЛНР), Пшеничное и Мирное в Запорожской области, а также близ Ольшаны и Двуречного в Харьковской области, Саги и Змиевки в Херсонской области. Перед этим Российская армия ликвидировала склад боевых припасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Позднее российские минометчики уничтожили солдат ВСУ в опорном пункте на Краснолиманском направлении в зоне СВО.