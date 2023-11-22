Бойцы ВДВ вывели из строя финский 53-тонный Leopard 2R HMBV

ВСУ лишились еще одного Leopard 2R HMBV. В социальных сетях появилось видео, снятое дроном-разведчиком, принадлежащим псковской 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он передал изображение разбитой вражеской колонны. Кроме Т-72 в объектив попала переправленная ВСУ властями Финляндии бронированная машина разминирования, созданная на базе германского основного боевого танка.

Похожая на гигантского паука с выставленными вперед лапами минных тралов БМР, вероятно, получила попадание противотанковой управляемой ракеты "Корнет". Поскольку она лишена боеприпасов, поражение не привело к значительным разрушениям корпуса, но возможность самостоятельно передвигаться была утрачена.

В мае, перед началом наступления ВСУ, на одном из железнодорожных эшелонов, перевозивших имущество 47-й отдельной механизированной бригады противника, были замечены четыре Leopard 2R HMBV. В одном из первых же боев в районе населенного пункта Малая Токмачка, (Запорожская область) подбили сразу три из них. Сейчас стало известно о четвертом.