Фрегат «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту прибыл в Сирию
Фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», прибыл в Сирию. Об этом сообщает Минобороны России.
Он вошел в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
Российское оборонное ведомство заявило, что в ближайшее время «Григорович» приступит к выполнению поставленных морских задач во взаимодействии с другими кораблями соединения. Выполняться они будут в восточной части Средиземного моря.
Уточняется, что фрегат будет обеспечивать безопасность гражданских судов в открытом море.
Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» зашел в таиландский порт Саттахип.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.