Фрегат «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту прибыл в Сирию

Фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», прибыл в Сирию. Об этом сообщает Минобороны России.

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Он вошел в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

Российское оборонное ведомство заявило, что в ближайшее время «Григорович» приступит к выполнению поставленных морских задач во взаимодействии с другими кораблями соединения. Выполняться они будут в восточной части Средиземного моря.

Уточняется, что фрегат будет обеспечивать безопасность гражданских судов в открытом море.