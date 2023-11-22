Путин рассказал о создании у стран ОДКБ совместной системы ПВО

Президент России Владимир Путин отметил заметный прогресс в работе по формированию единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он добавил, что Россия уже поставила в Таджикистан два дивизиона системы ПВО С-300 и готова к завершению этой деятельности для всей ОДКБ.

Один из вопросов - формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу. <…> Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона нашей системы ПВО С-300, это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к работе, продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом, - сказал глава государства на совещании с кабмином РФ, - заявил Путин.