Минобороны РФ проинспектировало подразделения на Запорожском направлении

Российское Минобороны проинспектировало обстановку в подразделениях, выполняющих боевые задачи на Запорожском направлении в зоне военной спецоперации на Украине. Как пишет РИА Новости, проверку осуществил замглавы Минобороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Отмечается, что во время своего визита Горемыкин изучил обстановку на направлении, посетил расположения воинских частей, а также проверил, как организована работа по линии ответственности. Также генерал наградил 27 военнослужащих, которые отличились в боях при Работино, медалями "За отвагу" и "За храбрость" 2-й степени.
До этого рабочую поездку в зону СВО совершил министр обороны Сергей Шойгу. В частности он осуществил на Южно-Донецком направлении проверку передового пункта управления группировки войск "Восток" и заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке.