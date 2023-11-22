Минобороны РФ проинспектировало подразделения на Запорожском направлении

Российское Минобороны проинспектировало обстановку в подразделениях, выполняющих боевые задачи на Запорожском направлении в зоне военной спецоперации на Украине . Как пишет РИА Новости, проверку осуществил замглавы Минобороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин .

Отмечается, что во время своего визита Горемыкин изучил обстановку на направлении, посетил расположения воинских частей, а также проверил, как организована работа по линии ответственности. Также генерал наградил 27 военнослужащих, которые отличились в боях при Работино, медалями "За отвагу" и "За храбрость" 2-й степени.