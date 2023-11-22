Шведы задумались о целесообразности вступления в НАТО
Жители Швеции стали меньше поддерживать стремление страны вступить в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра Verian, выполненного по заказу шведского телеканала TV4 Nyheterna.
Так, положительно относятся к членству Швеции в НАТО 57% респондентов, при том, что в июле этот показатель составлял 65%.
«Происходит явное изменение в вопросе поддержки вступления в альянс», — констатировали социологи.
При этом количество тех, кто сомневается в необходимости вступления Швеции в НАТО, возросло с 17% до 23%.
По мнению экспертов, такое изменение настроений в шведском обществе может быть связано с затянувшимся конфликтом на Украине и «утихающим чувством неминуемой угрозы». А также с тем, что на фоне быстрого вступления в НАТО соседней Финляндии заявка Швеции до сих пор не одобрена.
«Люди начинают задумываться о том, действительно ли стоит присоединяться к такой организации», — отметил профессор политологии Никлас Эклунд.
Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. Шведская заявка к началу 2023 года была ратифицирована 28 странами альянса.
На сегодняшний день заявку Швеции не одобрили Венгрия и Турция. Однако 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил парламент страны ратифицировать ее.