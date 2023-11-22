Шведы задумались о целесообразности вступления в НАТО

Жители Швеции стали меньше поддерживать стремление страны вступить в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра Verian, выполненного по заказу шведского телеканала TV4 Nyheterna.

Так, положительно относятся к членству Швеции в НАТО 57% респондентов, при том, что в июле этот показатель составлял 65%.

«Происходит явное изменение в вопросе поддержки вступления в альянс», — констатировали социологи.

При этом количество тех, кто сомневается в необходимости вступления Швеции в НАТО, возросло с 17% до 23%.

По мнению экспертов, такое изменение настроений в шведском обществе может быть связано с затянувшимся конфликтом на Украине и «утихающим чувством неминуемой угрозы». А также с тем, что на фоне быстрого вступления в НАТО соседней Финляндии заявка Швеции до сих пор не одобрена.

«Люди начинают задумываться о том, действительно ли стоит присоединяться к такой организации», — отметил профессор политологии Никлас Эклунд.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета. Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. Шведская заявка к началу 2023 года была ратифицирована 28 странами альянса.